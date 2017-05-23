Для «нормальной жизни» семье из трех человек понадобилось 84 тысячи рублей

Для «нормальной жизни» российской семье из трех человек необходим ежемесячный доход в 83 600 рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», сообщает Rambler News Service.

Это на 10 900 рублей больше, чем годом ранее, отмечают в организации. «Рост финансовых аппетитов россиян составил 15 процентов, что существенно превосходит годовую инфляцию в 5,6 процента», — указывают аналитики.

При этом семье из трех человек, проживающей в мегаполисе, понадобится 118 тысяч рублей, в сельской местности — 67 тысяч рублей. Желаемый доход почти совпадает с реальным только в Дальневосточном федеральном округе, отмечается в исследовании.

При среднем доходе на семью в Северо-Западном федеральном округе в 60 тысяч рублей респонденты этого региона хотели бы иметь 101 тысячу рублей в месяц. Похожая ситуация в Приволжском округе: при доходе на семью в 40 800 рублей жители региона хотят получать 75 700 рублей. В Сибири и на Юге России желанный доход превышает реальный почти в 1,8 раз. «Немного меньше разница между запросами и реальными доходами в Центральном округе (35 процентов) и на Урале (43 процента)», — отметили в компании.

Спад реальных располагаемых денежных доходов российских граждан составил в апреле 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года доходы упали на 2,2 процента.

В марте «Ромир» сообщал, что реальные расходы россиян опустились до пятилетнего минимума.