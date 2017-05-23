Фрегаты и десантные корабли ВМФ России начали учения в Средиземном море

ВМФ России начал учения в Средиземном море, в которых задействованы корабли Черноморского флота и постоянного средиземноморского соединения ВМФ. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает Минобороны. В маневрах участвуют новейшие фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Сметливый» и другие боевые единицы флота.

В настоящее время отрабатывается проведение конвойной операции с участием фрегатов и сторожевого корабля. Они эскортируют отряд в составе трех больших десантных кораблей.

В рамках маневров пройдут учения по отражению атаки с воздуха и поиску подводной лодки. Кроме того, корабли отработают совместное маневрирование, борьбу за живучесть и организацию связи.

В учениях будут также задействованы палубные вертолеты Ка-27ПЛ с российских боевых кораблей.