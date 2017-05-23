Пентагон отчитался об уничтожении боевиков в Йемене

Вооруженные силы США провели во вторник, 22 мая, рейд против боевиков запрещенной в России группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП), уничтожив семь террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM), в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток.

Как отмечается, операция, проведенная в провинции Мариб, помогла США получить информацию о «расположении, возможностях и намерениях» террористов. Боевики были уничтожены в результате огня из стрелкового оружия и точечных авиаударов.

«Эта операция была проведена при поддержке королевского правительства Йемена. Вместе с нашими арабскими союзниками США будут продолжать поддерживать их усилия по обеспечению стабильности в регионе, борясь с такими известными террористическими организациями, как «Аль-Каида на Аравийском полуострове», — приводит агентство слова командования.

Материалы по теме Джихад в тени «Исламского государства» Как «Аль-Каида» меняет тактику и добивается успеха на фоне мировой борьбы с ИГ

5 апреля Пентагон сообщил о резком росте числа авиаударов по целям в Йемене во время президентства Дональда Трампа. Отмечалось, что за март 2017 года США нанесли по целям в Йемене больше ударов, чем за весь 2016 год при Бараке Обаме.

В гражданской войне, которая идет в Йемене, на одной стороне сражаются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах», и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. В ходе конфликта силу набрали различные террористические движения, в том числе и самая мощная в регионе «Аль-Каида на Аравийском полуострове».