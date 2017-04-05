США при Трампе резко нарастили число авиаударов по целям в Йемене

Американская авиация за март нанесла более 70 авиаударов по целям в Йемене. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны, соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

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«Мы продолжаем наносить удары по "Аль-Каиде на Аравийском полуострове" в Йемене с целью парализовать деятельность этой террористической организации, которая представляет для США значительную угрозу», — сообщил пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис. По его словам, целью ВВС Соединенных Штатов были живая сила противника, его техника и укрепления.

Таким образом, за март 2017 года при новом президенте Дональде Трампе США нанесли по целям в Йемене больше ударов, чем за весь 2016 год при Бараке Обаме.

В гражданской войне, которая идет в Йемене, на одной стороне сражаются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах», и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. В ходе конфликта силу набрали различные террористические движения, в том числе и самая мощная в регионе «Аль-Каида на Аравийском полуострове», запрещенная в РФ.