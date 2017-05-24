Ведущий Первого канала прокомментировал обвинения в изнасиловании

Ведущий программы «Фазенда» Роман Будников опроверг свою причастность к изнасилованию массажистки Анастасии, которая обратилась с соответствующей жалобой в правоохранительные органы. Свою версию произошедшего телеведущий изложил изданию dni.ru.

Будников считает, что заявившая на него девушка желала привлечь к себе внимание за счет ведущего рейтингового телеканала. «Я думаю, слава Дианы Шурыгиной не дает покоя молодым и не очень умным особам», — заключил он.

Материалы по теме С донышка постучали Как Диана Шурыгина превратилась в героиню скандалов и стала успешным блогером

По утверждению девушки, Будников насиловал ее и бил по голове, пока она не потеряла сознание, передает издание. О мотивах поведения ведущего при этом не сообщается. Dni.ru отмечает, что девушка пожаловалась на действия Будникова еще в августе 2016 года, но ее заявление передавали из отдела в отдел. В результате Следственный комитет начал проверку.

Диана Шурыгина — жительница Ульяновска, за изнасилование которой 21-летний молодой человек получил три года колонии. Девушка обрела популярность после участия в шоу «Пусть говорят», куда ее вместе с семьей приглашали несколько раз.

