Генпрокурор Украины нашел виновных в беспорядках в Днепропетровске 9 мая

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Днепропетровске (переименован в Днепр) 9 мая на украинских националистов напали «титушки», которых наняла партия «Оппозиционный блок». Об этом в среду, 24 мая, он сказал в ходе выступления в Верховной Раде, передает портал «Обозреватель».

По словам генпрокурора, свидетели и обвиняемые уже дали все необходимые показания. Луценко отметил, что всего было нанято 250 «титушек» (молодых людей спортивного телосложения, участвующих в силовых акциях — прим. «Ленты.ру»). «Мы уже точно знаем, кто их финансировал и организовал. У меня для вас, господа-руководители "Оппозиционного блока", неприятная новость. Они все проходили "стажировку" в вашем штабе на Днепропетровщине», — объявил глава ГПУ.

Он добавил, что следствие располагает видео- и аудиодоказательствами того, что беспорядки планировались заранее.

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10 мая мэр Днепропетровска Борис Филатов обвинил правоохранительные органы в бездействии и заявил о готовности создать в городе хунту. «Арсен Аваков [глава МВД Украины] и Юрий Луценко, или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели хунту — они ее получат», — сказал градоначальник.

9 мая в Днепропетровске в ходе празднования Дня Победы произошли столкновения, в которых пострадали и ветераны так называемой АТО (антитеррористической операцией в Киеве считают силовую операцию в Донбассе). Поводом для потасовок стало использование участниками памятных мероприятий «политической символики» — копии Знамени Победы и советских флагов. По официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе 6 полицейских.