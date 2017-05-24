Мединский выразил соболезнования в связи со смертью внука Сталина

Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Центрального академического театра Российской армии, внука Иосифа Сталина Александра Бурдонского. Об этом в среду, 24 мая, сообщается на сайте Минкульта.

«Разносторонний талант, художественный вкус и самоотдача снискали Александру Васильевичу высокий творческий авторитет, а главное — искреннюю любовь зрителей. Его постановки на сцене родного ему театра Российской армии пользовались большим успехом, неизменно собирая переполненные залы», — отмечается в телеграмме.

«Прошу близких и коллег Александра Васильевича Бурдонского принять мои слова соболезнования. Добрая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — добавляет министр.

Бурдонский скончался в возрасте 75-ти лет ранее в среду.

Режиссер поставил такие спектакли, как «Васса Железнова» Максима Горького, «Снеги пали» Родиона Феденева и «Орфей спускается в ад» Томаса Уильямса. Бурдонский получил звание народного артиста России в 1996 году.