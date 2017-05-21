Мединский рассказал о роли героев в истории страны

Министр культуры России Владимир Мединский во время открытой лекции для посетителей Центрального музея Великой Отечественной войны, рассказал о роли героев в истории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стране нужны герои. Если вы хотите уничтожить страну, надо выбить из-под нее историю, основу», - заявил министр и привел в пример большевиков.

«В свое время большевики попытались это сделать, когда решили переписать всю историю с чистого листа, уничтожали памятники. Но советское руководство поняло, что без образцов героизма тяжело объяснить, что такое героизм. Без своего пантеона героев этого не будет. Человек не готов отдавать жизнь за абстрактную идею... Людям нужны конкретные примеры. И если мы лишимся наших героев - мы лишимся нашей истории, а затем и страны.», — сказал Мединский.

Отвечая на вопрос о самом главном герое Великой Отечественной войны, Мединский не дал прямого ответа.

«Здесь невозможно выбрать самого главного героя - точно так же как среди святых невозможно выбрать самого главного святого!», - объяснил он.

Выступление Мединского, заявленное под названием «Героические образы России — мифы и реальность» прошло в рамках акции «Ночь в музее».

В декабре 2016 года московская группа ветеранов-панфиловцев признала министра культуры Владимира Мединского почетным членом своей организации и наградила знаком «Панфиловец».

Ранее Мединский называл 28 панфиловцев святыми. В октябре министр написал статью, доказывающую их подвиг. Ранее он заявил, что сомневающиеся в героизме солдат являются кончеными мразями.

Согласно одной из версий, в ноябре 1941 года 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии погибли, отбивая танковую атаку на Москву. Впервые о панфиловцах в конце 1941 года написала газета «Красная звезда», а в апреле следующего года, после того как историю подхватила советская пропаганда, все упомянутые солдаты были посмертно признаны Героями Советского Союза. Позже некоторые историки утверждали, что легенда о панфиловцах — просто легенда и фактами не подтверждается.