Мединского назвали «Человеком года»

Министр культуры России Владимир Мединский получил премию «Человек года» от Русского биографического института. Об этом сообщается на сайте организации.

Глава ведомства отметил, что эта награда принадлежит Минкульту, «который вместе с Фондом кино в течение этого года активно занимался поддержкой российского кино». Его слова приводятся на сайте министерства.

Лауреатами премии 2016 года также стали президент России Владимир Путин в номинации «Государственная политика» и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отмеченный в категории «Религия».

В номинации «Международные отношения» награды удостоены скончавшийся в ноябре кубинский лидер Фидель Кастро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Церемония награждения премии «Человек года — 2016» прошла в храме Христа Спасителя 21 декабря. Награда была основана неправительственной некоммерческой организацией «Русский биографический институт» в 1993 году.

Ранее в декабре Мединского признали почетным панфиловцем.

