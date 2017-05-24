Гройсман рассказал о всемирной моде на украинский язык

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинский язык и культура становятся модными и востребованными во всем мире. Такие слова содержатся в опубликованном в среду, 24 мая, на сайте правительства страны поздравлении главы кабмина поздравлении с Днем славянской письменности.

«Вопреки векам притеснения, которые испытывала наша речь и культура во времена российской колонизации, украинцы совершили настоящий интеллектуальный подвиг (...) дали толчок для дальнейшего развития своей культуры и словесности. Сегодня украинский язык и культура снова становится модными, заметными, востребованными в мире», — написал Гройсман.

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Днем ранее Верховная Рада приняла законопроект о введении обязательной 75-процентной квоты на телевизионной вещание на украинском языке. Новое ограничение поддержали 269 депутатов — представители почти всех фракций и групп парламента, кроме «Оппозиционного блока».

В марте лидеры болгарской, венгерской и польской общин Украины возмутились планами Киева увеличить объем вещания на украинском языке.