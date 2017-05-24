До конца года в Норильске установят 813 опор наружного освещения

В Норильске до конца 2017 года появится 813 опор наружного освещения, сообщили изданию Таймырский Телеграф в пресс-службе городского совета депутатов.

Фонари установят на трассах, соединяющих центр города с районами Талнах и Алыкель.

Суммарная стоимость работ, по данным норильской администрации, составляет 440 миллионов рублей. В прошлом году на тех же дорогах в эксплуатацию ввели 445 светильников на светодиодах.

Ранее, 18 мая, в Норильске приступило к работе агентство по развитию города, созданное администрацией, совместно с компанией «Норникель» и фондом Владимира Потанина, возглавившим наблюдательный совет новой организации. Задачами агентства являются создание условий для повышения качества жизни на полуострове, развитие инфраструктуры и туристической привлекательности региона.