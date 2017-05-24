Военные заявили о подготовке новой программы развития оборонки

Параллельно с реализацией новой Государственной программы вооружений на период 2018-2025 годов (ГПВ-2025) необходима и новая программа развития оборонно-промышленного комплекса, она верстается параллельно. Такое заявление сделал замминистра обороны Юрий Борисов в интервью «Красной звезде».

Он отметил, что в технологическом плане при реализации ГПВ-2025 России необходимо «перескочить через поколение», что потребует нарастить научно-технический задел и производственно-технологический потенциал военной промышленности. «Оборонка», по его словам, должна быть ориентирована на формирование наукоемкой, новаторской и высокотехнологичной продукции военного назначения.

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«Сформулированная по этому направлению для промышленности задача выглядит так: "под новое оружие – освоение необходимых критических технологий". С целью ее реализации "оборонке" необходимы соответствующие инвестиции и ОКР технологической направленности, которые предусматриваются в рамках государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса», — заявил Борисов.

Он указал, что эта программа разрабатывается сейчас параллельно с ГПВ-2025, чтобы сбалансировать цели, задачи и приоритеты военно-технической политики.

Об акценте на создание новых технологий в рамках ГПВ-2025 неоднократно сообщали в последние месяцы эксперты и источники в военном ведомстве и оборонном комплексе. На данный момент научно-технические заделы советского времени, незначительно наращенные в 1990-е — 2000-е годы, практически исчерпаны в рамках разработки серийных образцов нового оружия и техники по ГПВ-2020. Для получения качественно новых характеристик, отмечают специалисты, потребуется существенно нарастить финансирование оборонных научно-исследовательских работ, что позволит создать с нуля новое поколение технологий и материалов.

Новая Госпрограмма вооружений объемом около 17 триллионов рублей будет запущена с 2018 года. В данный момент, паралельно с ГПВ-2020 (19,6 триллиона рублей) реализуется программа производственно-технологической модернизации предприятий оборонной промышленности, на которую выделено около трех триллионов рублей.