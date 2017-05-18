«Коммерсантъ» узнал приоритеты новой госпрограммы вооружений

В новой государственной программе вооружений на период до 2025 года (ГПВ-2025) повышенное внимание будет уделено силам общего назначения, главным образом — сухопутным войскам и ВДВ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Источники издания сообщают, что в проектируемой сейчас ГПВ-2025 на это направление могут пустить до четверти всех средств из планируемых в данный момент 17 триллионов рублей.

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В действующей ГПВ-2020 из более чем 19 триллионов рублей общей сметы сухопутные войска и ВДВ получили лишь 2,6 триллиона, а основные деньги были выделены флоту (4,7 триллиона), ВВС (4,5 триллиона), воздушно-космической обороне (3,4 триллиона) и стратегическим ядерным силам (около 2 триллионов). Остальные средства отводились на финансирование перспективных военных НИОКР.

В 2015 году бюджет ГПВ-2020 был частично скорректирован: силы общего назначения получили дополнительные финансовые вливания. Источники издания связывают это с обострением конфликта на Украине и с ролью сухопутных войск и ВДВ, которая оказалась непропорциональна средствам, выделяемым на их переоснащение.

Высокопоставленные источники издания в военном ведомстве назвали основные приоритеты финансирования этих сил по новой ГПВ-2025. Это новые войсковые системы ПВО, создаваемые в рамках ОКР «Стандарт», танки Т-90 и Т-14, бронетехника на платформах «Курганец-25» и «Бумеранг». Упор будет сделан в том числе на адаптацию имеющейся техники к применению в условиях Арктики, в частности, это коснется зенитных ракетных систем войсковой ПВО С-300В4.

Госпрограмма вооружений на период с 2018-го по 2025 годы должна быть сверстана к июлю и введена в действие к концу 2017 года. Ее объемы долгое время были предметом ожесточенной межведомственной полемики: военные предъявляли претензии на 55 триллионов рублей, потом снизили запросы до 30 триллионов, а к осени 2016 года — до 22 триллионов. Минфин настаивал на ограничении в 12 триллионов, а источник в коллегии Военно-промышленной комиссии указывал, что разумным выглядит объем в 70 процентов от ГПВ-2020, то есть не более 13-14 триллионов.

