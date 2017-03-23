Сухопутные войска запустят разработку универсальной системы войсковой ПВО

В России с 2018 года начнут разрабатывать многофункциональную универсальную систему войсковой ПВО нового поколения. Об этом сообщил начальник ПВО Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Леонов, передает ТАСС.

«С 2020 года основным направлением развития станет создание единой универсальной многофункциональной системы вооружения войсковой ПВО. Научно-техническую основу создания такой системы необходимо заложить уже в 2020-2025 годах путем открытия ряда прорывных опытно-конструкторских работ», — сказал он.

В связи с этим, подчеркнул Леонов, сухопутные войска предлагают с 2018 года открыть «полноценную научно-исследовательскую работу под шифром "Стандарт" с привлечением ведущих разработчиков вооружения и военной техники».

«В ходе работы необходимо провести анализ технических возможностей промышленности по созданию перспективных образцов вооружения войсковой ПВО, в том числе основанных на новых физических принципах поражения», — пояснил он.

По итогам НИР будут сформулированы задания на разработку зенитных ракетных комплексов нового поколения малой и средней дальности, а также иных вооружений войсковой ПВО. Боевые средства объединят в сетецентрическую систему.