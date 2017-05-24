Ревнивый волгоградец убил военного и в противогазе побил возлюбленную

Жителя Волгограда заподозрили в убийстве солдата-контрактника на почве ревности. Об этом в среду, 24 мая, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталия Куницкая сообщила РИА Новости.

По версии следствия, 18 мая 27-летний подозреваемый с двумя сообщниками подкараулил 22-летнего военного, после чего избил его. Один из ударов, нанесенный кирпичом по голове, оказался смертельным. После этого тело убитого закопали недалеко от трассы. При этом подозреваемый забрал у солдата форму и телефон, с которого назначил свидание общей возлюбленной.

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«На свидание злоумышленник пришел в форменном обмундировании потерпевшего, а чтобы не было видно лица, надел противогаз. Ничего не объясняя, он накинулся на молодую особу с кулаками, полагая, что в нем она опознает убитого», — отметили в региональном управлении СКР.

Сразу после побоев девушка позвонила предполагаемому убийце контрактника и стала жаловаться на своего уже бывшего возлюбленного. Тогда подозреваемый переоделся в гражданскую одежду и пришел утешить ее. В настоящее время он вместе с предполагаемыми сообщниками задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.

15 марта в Сыктывкаре возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, из ревности ударившего ножом приятеля бывшей девушки.