В «Ростелекоме» назвали размер инвестиций в проект биометрической платформы

На первом этапе реализации проекта создания национальной биометрической платформы инвестиции Ростелекома составят порядка 200 миллионов рублей. С таким заявлением в среду, 24 мая, в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2017» (ЦИПР) выступил глава госкомпании Михаил Осеевский, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам, Осеевского, этот проект является составной частью государственной программы «Цифровая экономика». Ростелеком изначально выстраивает его «как глобальную платформу», которая будет работать на всей территории России, подчеркнул глава «Ростелекома». Речь идет не только о различных системах безопасности банков, но и в других сферах. Например, при проведении выборов. Для этого разрабатываются соответствующие приложения.

В пилотном режиме, национальная биометрическая платформа должна заработать уже в 2018 году. Сроки зависят, в том числе, от принятия поправок в действующее законодательство, которые вступят в силу в будущем году, отметил Осеевский.

В городе Иннополис (Республика Татарстан) в период с 24 по 26 мая проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России 2017». В ее работе принимают участие представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, российские и зарубежные вендоры, предприятия оборонной промышленности, венчурные инвесторы.