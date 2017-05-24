Песков оценил возможность заключения тайного союза с Китаем и Филиппинами

Москва не намерена создавать тайных содружеств с другими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание президента Филиппин Родриго Дутерте о возможности военного альянса с Россией и Китаем, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 24 мая.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия «последовательно развивает отношения с другими государствами на взаимовыгодной основе и основываясь на взаимном уважении».

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Песков также добавил, что визит президента Филиппин в российскую столицу является шагом на пути развития двусторонних отношений.

Несмотря на то что переговоры президента России Владимира Путина с филиппинским коллегой были запланированы на 25 мая, лидеры двух стран встретились 23 мая. В ходе беседы Дутерте заявил, что его страна нуждается в современных образцах вооружения и будет просить помощи России. Путин в свою очередь отметил, что у государств есть много интересных проектов, включая возможное сотрудничество в военно-технической сфере.

22 мая Дутерте назвал власти США лицемерными, а также отметил, что полагаться можно только на слова России и Китая. Кроме того он заявил, что в случае ухудшения ситуации с террористами Филиппинах он будет рассматривать возможность заключения военного союза с Москвой или Пекином.