Названы лучшие пляжные All Inclusive отели России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила топ лучших пляжных отелей России, работающих по системе «все включено». Места в рейтинге не ранжированы. Список опубликован на сайте ассоциации.

В Анапе туристам рекомендуют пятизвездочный «Довиль отель & spa», расположенный в 500 метрах от пляжа. Стоимость тура на двоих на неделю (без перелета) начинается с 96 тысяч рублей.

Также в Анапе путешественникам стоит обратить внимание на «Ривьера-клуб» (от 72 тысяч рублей за неделю отдыха на двоих), Sunmarinn resort hotel (от 36,6 тысячи рублей) и «Ателика гранд меридиан» (от 40 тысяч рублей).

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В Сочи самым недорогим из топа оказался четырехзвездочный отель Bridge Resort, неделя отдыха в котором обойдется паре в 51,3 тысячи рублей. Самые высокие цены предлагает «Прометей клуб» в Лазаревском. Здесь за недельный тур придется отдать 108 тысяч рублей. Отдых в «Аквалоо» обойдется минимум в 64,5 тысячи на двоих за неделю, в «Жемчужине гранд отель» — в 68,8 тысячи.

Кроме того, в рейтинг вошли два крымских отеля. «Ливадийский курортный комплекс» предлагает недельные туры на двоих минимум за 81 тысячу рублей, а «Ялта Интурист» — за 77,5 тысячи.

Ранее сообщалось, что отдых по системе «все включено» предлагают своим клиентам порядка 10-15 процентов российских отелей.