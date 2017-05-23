Российские All Inclusive отели пересчитали

Около 10-15 процентов российских отелей предлагают своим клиентам отдых по системе «все включено». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

При этом, по данным АТОР, большая часть таких объектов размещения сконцентрирована в местах традиционного семейного пляжного отдыха россиян — в Сочи, Анапе, Геленджике и других курортах Кубани, а также в Крыму.

Директор департамента внутреннего туризма «НТК Интурист» Сергей Стребков уточнил, что All Inclusive предлагается на российском рынке уже 10 лет и всегда пользуется стабильной популярностью. «Отели, которые предлагают этот формат, всегда в топе запросов, и 2017 год не стал исключением», — отметил он.

Материалы по теме Египет не вернуть Чем туристам запомнился 2016-й и что ждать от 2017 года

Чаще всего российский All Inclusive отличается от того, что туристы привыкли видеть за границей (например, в Египте или Турции), говорят эксперты. Под «все включено» отельеры понимают трехразовое питание, небольшой ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков, а также детскую и взрослую анимацию, пользование пляжем и бассейнами.

В АТОР отмечают, что каких-то единых стандартов нет и в каждой гостинице набор предоставляемых услуг может очень сильно отличаться. «Где-то эта система может включать основное, промежуточное питание, алкогольные напитки в специальных зонах, подачу мороженого в перерывах между основным питанием на пляже или у бассейна, анимационные программы для взрослых и детей с мастер-классами. А в другом отеле это будет просто "завтрак-обед-ужин" плюс булочка на полдник», — рассказал генеральный директор туроператора «Мультитур» Дмитрий Шаров.

Ранее сообщалось, что, по оценке туроператоров, отдых в Анталье и других средиземноморских курортах по системе «все включено» обойдется россиянам дешевле, чем на родине.