Прокуратура Алма-Аты потребовала для беглого банкира Аблязова 20 лет тюрьмы

Прокуратура Алма-Аты просит суд заочно приговорить бывшего главу казахстанского «БТА банка» Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

«Прошу приговорить подсудимого Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — заявил представитель гособвинения в зале суда.

Как сообщает агентство, судебное разбирательство по делу Аблязова, в ходе которого было опрошено более 200 свидетелей, началось 3 апреля. Обвиняемыми по делу также проходят три бывших топ-менеджера «БТА банка», которые ранее признали свою вину в полном объеме.

Аблязов обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств и их легализации, а также в незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Следствие установило, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.

2 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму двух законопроектов о международном сотрудничестве в сфере конфискации доходов, полученных преступным путем. Документами устанавливается порядок признания и исполнения приговоров и постановлений судов иностранных государств о конфискации имущества, находящегося на территории России.

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Судебные органы России не раз сталкивались с препятствиями при преследовании лиц, находящихся за границей, но к которым у российских властей имелись те или иные претензии. Так, в декабре 2016 года Госсовет Франции — высшая административная инстанция этой страны — отклонил постановление об экстрадиции в Россию Аблязова.

Дело в отношении бывшего банкира, который много лет живет за рубежом, было возбуждено в Казахстане в 2009 году.

31 июля 2013 года Аблязов был задержан властями Франции. В августе 2013-го Казахстан и Россия независимо друг от друга подали запросы об экстрадиции беглого банкира из Франции.

Российские власти обвиняют Аблязова в хищении пяти миллиардов долларов, Казахстан — 7,5 миллиарда долларов.