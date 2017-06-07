Бывший банкир Аблязов заочно осужден в Казахстане на 20 лет

Бывший глава совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Аблязов признан виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка.

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Подсудимый, много лет проживающий за рубежом, в суд не явился, в связи с чем судебное разбирательство проходило в его отсутствие.

На скамье подсудимых находились три бывших топ-менеджера БТА Банка: председатель правления Садуакас Мамеш, первый зампредседателя правления — председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов и директор по кредитованию Кайрат Садыков.

Дело в отношении бывшего банкира было возбуждено в Казахстане в 2009 году. 31 июля 2013 года Аблязов был задержан властями Франции. В августе 2013-го Казахстан и Россия независимо друг от друга подали запросы об экстрадиции беглого банкира из Франции. В декабре 2016 года Франция отказала в выдаче.

Российские власти обвиняют Аблязова в хищении пяти миллиардов долларов, Казахстан — 7,5 миллиарда долларов.