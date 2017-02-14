В Думу внесены законопроекты о трансграничной конфискации преступных доходов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму двух законопроектово международном сотрудничестве в сфере конфискации доходов, полученных преступным путем, сообщает Rambler News Service.

Документами устанавливается порядок признания и исполнения приговоров и постановлений судов иностранных государств о конфискации имущества, находящегося на территории страны. В частности, в законопроектах определяется подсудность запросов иностранных компетентных органов о признании и исполнении приговоров.

Также определены органы и лица, которые могут участвовать в судебном заседании при их рассмотрении. Кроме того, устанавливается перечень оснований, при которых российский суд может отказать в исполнении запроса.

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Законопроекты были рассмотрены и одобрены на заседании правительства 2 февраля 2017 года.

Судебные органы России не раз сталкивались с препятствиями при преследовании лиц, находящихся за границей, но к которым в у российских властей имелись те или иные претензии. В частности, в декабре госсовет Франции — высшая административная инстанция этой страны — отклонил постановление об экстрадиции в Россию бывшего владельца казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова. В том же месяце суд в Ирландии постановил разблокировать счета предпринимателя Михаила Ходорковского, что оказалось сюрпризом для российских властей, так как их не уведомили об этом надлежащим образом.