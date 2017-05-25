Путин поздравил худрука Et Cetera Калягина с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летнем юбилеем худрука московского театра Et Cetera Александра Калягина. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 25 мая.

«Щедрый талант и вдохновенный творческий труд в кинематографе и на театральной сцене принесли Вам всенародную любовь и профессиональное признание», — отмечается в сообщении.

Путин добавил, что своей деятельностью Калягин «вносит значимый вклад в сохранение замечательных традиций отечественного искусства».

Премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил артиста с днем рождения. Его слова приводятся на сайте правительства России. «Вы обладаете редким даром, необыкновенной энергетикой и обаянием, умением быть органичным и в комедии, и в трагедии. Каждую роль вы наполняете глубоким содержанием. А главное — особой искренностью», — подчеркнул Медведев.

Александр Калягин — советский и российский актер, режиссер театра и кино, председатель Союза театральных деятелей и Народный артист России.