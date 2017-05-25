Культура
 

Путин поздравил худрука Et Cetera Калягина с 75-летием

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летнем юбилеем худрука московского театра Et Cetera Александра Калягина. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 25 мая.

«Щедрый талант и вдохновенный творческий труд в кинематографе и на театральной сцене принесли Вам всенародную любовь и профессиональное признание», — отмечается в сообщении.

Путин добавил, что своей деятельностью Калягин «вносит значимый вклад в сохранение замечательных традиций отечественного искусства».

Премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил артиста с днем рождения. Его слова приводятся на сайте правительства России. «Вы обладаете редким даром, необыкновенной энергетикой и обаянием, умением быть органичным и в комедии, и в трагедии. Каждую роль вы наполняете глубоким содержанием. А главное — особой искренностью», — подчеркнул Медведев.

Александр Калягин — советский и российский актер, режиссер театра и кино, председатель Союза театральных деятелей и Народный артист России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Умер актер Геннадий Ильин
Минкульт создал рабочую группу по конфликтам в театральной сфере
Юрий Грымов назначен худруком театра «Модернъ»
Последние новости
ОПЕК продлила соглашение об ограничении нефтедобычи
Мосгорсуд признал не защитившего диссертацию аспиранта уклонистом
Депутат Рады пригрозил «ночью длинных ножей» в случае реванша оппозиции
В белорусском молоке нашли лекарства от сифилиса
Азиатов-съемщиков квартиры в Ново-Переделкино заподозрили в экстремизме
Братьям Азимовым предъявили обвинения по делу о теракте в метро Петербурга
Пассажирский лайнер в Китае совершил полет с сумкой на шасси
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
10:57 Сегодня

Романы с камнем

Канны-2017. День 8: София Коппола, «Роден» и подлинный успех русского кино
12:06 Сегодня

Мединский отказался «попадать в новости» с комментарием по Серебренникову

13:14 Сегодня

Гитаристу The Rolling Stones прооперировали легкое

00:43 Сегодня

Путин прокомментировал обыски у Серебренникова

Культура
 — 
10:25 24 мая 2017

Панк-молебен и много жути

Канны-2017. День 7: неформалы и дьявол в деталях
10:51 Сегодня

Ариана Гранде отказалась выступать после теракта на ее концерте

09:55 Сегодня

Ассоциация театральных критиков потребовала уважения к Серебренникову

19:28 24 мая 2017

Надувная балерина Джеффа Кунса оказалась копией статуэтки советского скульптора

Культура
 — 
17:32 23 мая 2017
Кирилл Серебренников

«Эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно»

Что происходит с Кириллом Серебренниковым и его «Гоголь-центром»
19:12 24 мая 2017

Вышел новый трейлер фильма «Гадкий я 3»

17:51 24 мая 2017

Моррисси осудил Елизавету II за вечеринку в день после теракта в Манчестере

13:44 24 мая 2017

Победитель ММКФ утонул в Петербурге

Россия
«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»
Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
В Ставрополье из-за ливней и паводков объявили режим ЧС
РПЦ задумала проверить останки старца Феодора на принадлежность к Романовым
Как оговоренные
Самые забавные и опасные оговорки российских политиков
«Доброта не является естественным качеством человека»
Почему россияне одобряют насилие со стороны представителей власти
СМИ узнали о дополнительных тратах Центризбиркома на президентскую кампанию
СМИ сообщили о бомбе в жилом доме на западе Москвы
Все материалы
Мир
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Manchester Arena incident Police at Manchester Arena after reports of an explosion at the venue during an Ariana Grande gigКровь Манчестера
Что известно о взрыве, унесшем жизни минимум 22 человек
The library at Holland House in Kensington, London, extensively damaged by a Molotov 'Breadbasket' fire bombВзорвать Британию
Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами
Генпрокурора США «уличили» в связях с Россией
Число жертв беспорядков в Венесуэле достигло 56 человек
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
Дональд ТрампТанцы с саблями
Президент США с удовольствием и пользой провел время в ваххабитском королевстве
Все материалы
Бывший СССР
Участники шествия ветеранов легиона «Ваффен СС»«Это нацизм в чистом виде»
Латвийский оппозиционер о том, почему в сейме сравнили русскоязычных со вшами
Депутат Рады пригрозил «ночью длинных ножей» в случае реванша оппозиции
Мэра Днепропетровска обвинили в создании отдельной коррупционной республики
Украина признала гопак национальным видом спорта
Эстонец с ружьем встретил зашедших на его огород солдат НАТО
Премьер-министр Армении дал денег на самый длинный в мире зиплайн
В Киеве ответили на слухи о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Все материалы
Финансы
Криптовалюта от сохи
Как крестьянин вырастил цифрового конкурента рублю
ОСАГО подорожает для 11 миллионов автомобилистов
Анкара опровергла сообщения о новых ограничениях торговли с Россией
ОПЕК рассмотрит включение Экваториальной Гвинеи в свои ряды
План по сокращению мировой нефтедобычи выполнен на 102 процента
ОПЕК назвала оптимальный уровень цен на нефть
Производителям нефти порекомендовали урезать добычу еще на девять месяцев
Все материалы
Бизнес
Кирпичики инвестклимата
О влиянии миноритарных инвесторов на экономику России
«МегаФон» объявил финансовые и операционные результаты за первый квартал
В белорусском молоке нашли лекарства от сифилиса
Минпромторг поддержал проект создания «солнцемобиля»
Мантуров рассказал о судьбе брендов «МиГ» и «Сухой» в случае слияния компаний
Михаил Фридман и учредитель «Ведомостей» заключили мировое соглашение
СПИКой на экспорт
О перспективах дальнейшей локализации автопроизводства в России
Все материалы
Силовые структуры
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
40 лет истребителя
Су-27 отмечает юбилей
В Калининградскую область попытались ввезти десятки пулеметных магазинов
Братьям Азимовым предъявили обвинения по делу о теракте в метро Петербурга
«Вертолеты России» показали на выставке HeliRussia беспилотник-конвертоплан
Аргентине предложены российские вертолеты Ми-35М, Ми-28НЭ и Ка-52
Все материалы
Наука и техника
Геоглиф в пустыне Наска, ПеруСами научились
Обнаружена технологически развитая цивилизация древности
Кружок ликбез (ликвидация безграмотности) — массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России после революции. 1918 год«Латиницу называли "алфавитом революции"»
Зачем при Сталине хотели отменить кириллицу
Молчание ягнят
Как российские козоводы, школьники и патриоты создают «убийц» Windows
С частного космодрома в Новой Зеландии впервые запущена ракета-носитель
Названы сроки отправки Индией ровера на Луну
Названа по-настоящему работающая функция фитнес-трекеров
Найдена главная опасность недосыпания
Все материалы
Спорт
Квинси ПромесЖертвы эмбарго
Кого потеряет российский футбол в случае «полного импортозамещения»
«Дьяволы», покорившие Европу
«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью впервые выиграл Лигу Европы
«Сборную России начали прессовать, и она прогнулась»
Тренер Канарейкин — о проигрыше Канаде и отсутствии дисциплины в команде
Названа стоимость работ по замене газона на «Крестовском»
Бразилец Зе Роберто стал самым возрастным автором гола в Кубке Либертадорес
СМИ сообщили об угрозе тюремного срока для Криштиану Роналду
«Лос-Анджелес Лейкерс» взял на работу бывшего тренера Ким Кардашьян
Все материалы
Культура
Романы с камнем
Канны-2017. День 8: София Коппола, «Роден» и подлинный успех русского кино
«Торкает — не торкает, ёкает — не ёкает»
О чем и как пишут начинающие литераторы
Темная сторона Канн
Альтернативный черно-белый взгляд на кинофестиваль
Мединский отказался «попадать в новости» с комментарием по Серебренникову
Гитаристу The Rolling Stones прооперировали легкое
Путин прокомментировал обыски у Серебренникова
Ассоциация театральных критиков потребовала уважения к Серебренникову
Все материалы
Интернет и СМИ
Бей, души, убивай
Социальные сети не просто следят за нашими чувствами, они управляют ими
В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты
Привет, жестокий мир
Боль, отчаяние и мужество в объективах самых талантливых молодых фотографов
Хакеры научились взламывать компьютеры через видеоролики
Хакер попытался соблазнить Меланию Трамп большими стенами и казино
Ущерб от глобальной вирусной атаки WannaCry превысил миллиард долларов
Ведущий Первого канала прокомментировал обвинения в изнасиловании
Все материалы
Ценности
«Свободному человеку нельзя запретить делать покупки»
Саэд Эль-Ашкар: человек, предсказывающий будущее модного ретейла в России
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Белла Хадид представила новый секретный аромат Bulgari
На российский рынок выйдет использующий редкие ингредиенты косметический бренд
Mugler переосмыслил «инопланетный» аромат
Bentley показал спецверсию самого быстрого купе
Женщинам предложили инновационные салфетки для снятия макияжа
Все материалы
Путешествия
«Если хочешь выпить — это стоит денег»
Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-БалкарииМолодые да мобильные
Половина российских туристов оказалась моложе 35 лет
Туристка родила ребенка на теплоходе под Саратовом
Пассажирский лайнер в Китае совершил полет с сумкой на шасси
Киев оказался вторым по популярности железнодорожным направлением из Москвы
Стоимость авиабилетов за рубеж на лето снизилась почти на четверть
Названы самые популярные у россиян железнодорожные направления в июне
Все материалы
Из жизни
US former President Barack Obama and his wife Michelle walk during their visit to Siena, Tuscany region, Italy, Monday, May 22, 2017. The Obamas arrived in Tuscany last Friday for a six-day holiday. (Fabio Di Pietro/ANSA via AP) комментарии: На свободу с чистой совестью
Новая жизнь Обамы и его семьи — еще лучше прежней
Бьюти-блогер Shaaanxo Макияж с шестью нулями
Красивый бизнес по-женски: как заработать миллионы на пудре и помадах
Памела Андерсон на Каннском фестивалеПамела, которую мы потеряли
Звезда «Спасателей Малибу» и другие знаменитости, очарованные ботоксом
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
В Ирландии открылась вакансия обнимателя котов
Американский школьник наполнил ванну полутора тысячами ложек
Тысячи многоножек наводнили китайские деревни
Все материалы
Тест-драйв японского брата «Дастера»
Как Nissan Terrano стал еще ближе к Renault Duster
15 машин на реактивной тяге
90-летняя история автомобилей с двигателями от самолетов и ракет
«Фольксвагены» мечты
Пять кастомных концептов VW для покорения США
Хороший, плохой, злой
Q50S, 340i и AMG C 43 мощностью 1100 лошадиных сил. Разум или безумие?
Тридцативосьмилетний «ВАЗ» оценили в 3,5 миллиона рублей
В сеть попали фотографии новой «восьмерки» BMW
BMW подготовила M4 к гонкам
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы