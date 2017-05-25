Опубликована видеозапись первого полета нового вертолета Ка-62

Видео: Дмитрий Рогозин / Twitter

Видеозапись первого полета нового вертолета Ка-62 разместил в своем микроблоге в Twitter вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Полет состоялся днем 25 мая на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании «Прогресс», он длился 15 минут.

Это первый полноценный испытательный полет машины. Ранее, в апреле 2016 года, вертолет уже выполнял отрыв от земли.

Вертолет Ка-62 представляет собой перепроектированный заново многоцелевой военный вертолет Ка-60 «Касатка», создававшийся с 1983 года. Создание проекта Ка-62, представляющего собой его гражданский вариант, началось в 1992 году. Машина построена по одновинтовой схеме с фенестроном — многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения.