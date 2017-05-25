Вертолет Ка-62 совершил первый полноценный полет длительностью 15 минут

На летно-испытательной станции Арсеньевского завода «Прогресс» 25 мая состоялся первый полноценный полет нового вертолета Ка-62. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Программа предусматривала полет по кругу на скорости 110 километров в час общей прододжительностью 15 минут.

«Сегодняшние летные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолета, работоспособности его основных систем и комплексов», — отметил глава «Вертолетов России» Андрей Богинский.

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Ранее, в апреле 2016 года, агентство PrimaMedia сообщило о первом летном испытании вертолета Ка-62 в Арсеньеве. Вертолет проверили на отрыв от земли и в режиме висения.

Вертолет Ка-62 представляет собой перепроектированный заново многоцелевой военный вертолет Ка-60 «Касатка», создававшийся с 1983 года. Создание проекта Ка-62, представляющего собой его гражданский вариант, началось в 1992 году. Машина построена по одновинтовой схеме с фенестроном — многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения.

Макет машины впервые был показан в 2012 году на выставке HeliRussia. Вертолет максимальной массой 6,8 тонны оснащается двумя двигателями Turbomeca Ardiden 3G (Франция) мощностью 1680 лошадиных сил и способен развивать максимальную скорость 310 километров в час. Редуктор и трансмиссия вертолета созданы австрийской компанией Zoerkler.