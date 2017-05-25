Рогозин опубликовал видео первого полета Ка-62

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter видео первого полета нового вертолета Ка-62.

Полет состоялся на летно-испытательной станции Арсеньевского завода «Прогресс» в четверг, 25 мая. Программа предусматривала полет по кругу на скорости 110 километров в час общей продолжительностью 15 минут.

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Ка-62 представляет собой перепроектированный заново многоцелевой военный вертолет Ка-60 «Касатка», создававшийся с 1983 года. Создание проекта Ка-62, представляющего собой его гражданский вариант, началось в 1992 году. Машина построена по одновинтовой схеме с фенестроном — многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения.

Макет машины был впервые показан в 2012 году на выставке HeliRussia. Вертолет максимальной массой 6,8 тонны оснащается двумя двигателями Turbomeca Ardiden 3G (Франция) мощностью 1680 лошадиных сил и способен развивать максимальную скорость 310 километров в час. Редуктор и трансмиссия вертолета созданы австрийской компанией Zoerkler.