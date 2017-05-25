В Совфеде похвалили посоветовавшего учить русский язык Джона Керри

Бывший госсекретарь США Джон Керри дал хороший совет американским студентам, рекомендовав им изучать русский язык, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 25 мая.

«Россия — великая держава. Чем больше людей будут знать наш язык, тем лучше будет общение (между гражданами разных стран — прим. «Ленты.ру»). Поэтому совет хороший, правда, мало чего решающий в наших отношениях», — сказал сенатор.

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Вместе с тем парламентарий отметил, что Керри выступает сейчас как частное лицо, поэтому его заявление не имеет серьезного веса. Хотя и в бытность госсекретаря он «мало чего решал», добавил Джабаров.

24 мая Джон Керри, выступая перед учащимися Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете, раскрыл секрет, как «оказывать реальное влияние на правительство». По его мнению, при действующей вашингтонской администрации для этого необходимо владеть русским языком.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Керри, заявила, что не знает, какие учебники по русскому языку следует покупать с действующей администрацией США. Однако для общения с командой бывшего президента США Барака Обамы, по мнению дипломата, нужно было пользоваться тезисами, изложенными в стихотворении советского поэта Владимира Маяковского «Нашему юношеству».