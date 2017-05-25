Футболиста выдворили из команды за воспалившееся тату

Защитник немецкого «Айнтрахта» Гильерме Варела покинет команду из-за похода в тату-салон. Об этом сообщает Fox Sports.

Футболист, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед» пропустил почти весь сезон из-за травмы. В преддверии финала Кубка Германии он сделал себе тату, впоследствии воспалившееся. При этом, руководство и медицинский штаб клуба выступали против визита в тату-салон, призывая Варелу отправиться туда после завершения сезона.

Варела не смог принять участие в матче, «Айнтрахт», ранее рассматривавший вариант с продлением аренды защитника, отказался от этой идеи. По окончании сезона уругваец вернется в «Манчестер Юнайтед».

«Мы рассматривали вариант с продлением аренды, но больше об этом не думаем. Мы прекращаем сотрудничество незаметлительно», — заявил спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич.

24-летний Варела попал в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году, но с тех пор принял участие лишь в 4 матчах команды, большую часть времени проведя в аренде.