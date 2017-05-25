Число жертв беспорядков в Венесуэле достигло 56 человек

Прокуратура Венесуэлы сообщила, что в ходе протесов в городе Маракайбо погиб очередной активист. Об этом сообщает Associated Press. Таким образом, число жертв беспорядков достигло 56 человек.

Видео с места событий публикует Ruptly. Власти поручили прокурору штата провести расследование по факту гибели 23-летнего Адриана Хосе Дуке Браво, передает РИА Новости.

Как стало известно, в результате столкновений между демонстрантами и полицейскими Браво получил ранение и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

В стране с начала апреля продолжаются массовые акции протеста. Граждане страны выражают недовольство экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов.