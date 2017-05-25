«Ростех» на централизованных закупках ИТ сэкономит 22 миллиарда рублей

По итогам 2016 года экономия финансовых средств предприятий Ростеха на закупках ИТ-оборудования составила семь процентов. Это результат перехода на централизованные закупки, которые проводит «РТ-ИНФОРМ», заявил в четверг, 25 мая, в кулуарах конференции ЦИПР-2017 гендиректор компании Камиль Газизов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Газизова, экономия достигается за счет консолидированных поставок ИТ-оборудования и типизации информационной архитектуры предприятий. Работа может приносить более весомый результат, убежден глава «РТ-ИНФОРМ».

В ближайшие годы на закупках (в зависимости от их типа) экономия может быть доведена до 40 процентов, отметил Газизов. Задача решается за счет стандартизации номенклатуры, объединения однотипных закупок, консолидации экспертизы и, как следствие, получения особых условий от поставщиков под плановые объемы.

В результате до 2025 года благодаря работе «РТ-ИНФОРМ» накопленная экономия от закупок в абсолютном выражении может составить 22 миллиарда рублей, подчеркнул Газизов. «Это совокупная экономия от всех видов деятельности: торговозакупочной, проектной и сервисной», — пояснил он.

«РТ-ИНФОРМ» — инфраструктурное предприятие Ростеха. Является единым центром компетенции при осуществлении торгово-закупочной деятельности холдинговых компаний и организаций госкорпорации в сегменте информационных технологий, систем информационной безопасности, другого ИТ-оборудования и программного обеспечения.

В городе Иннополис (Республика Татарстан) в период с 24 по 26 мая проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России 2017». В ее работе принимают участие представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, российские и зарубежные вендоры, предприятия оборонной промышленности, венчурные инвесторы.