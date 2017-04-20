Сергей Иванов включен в наблюдательный совет «Ростеха»

Бывший глава администрации президента Сергей Иванов введен в состав наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Текст соответствующего указа президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем же указом из наблюдательного совета «Ростеха» исключен Юрий Ушаков, с 2012 года занимающий должность помощника президента по международным вопросам.

Сергей Иванов с августа 2016 года занимает пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С декабря 2011 года возглавлял администрацию президента, в 2005-2011 годах — вице-премьер, курировавший оборонную промышленность. В 2001-2007 годах занимал пост министра обороны, в 1999-2001 годах — секретарь Совета безопасности.

Государственная корпорация «Ростех» (до июля 2014 года именовалась «Ростехнологии») создана в декабре 2007 года с целью оказать «содействие в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения». На данный момент объединяет свыше 700 предприятий оборонной и гражданской промышленности, сведенных в 17 холдингов. Консолидированная выручка в 2016 году оценивается в 1,3 триллиона рублей.

В состав «Ростеха» входят такие компании, как «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация, «Высокоточные комплексы», «КамАЗ», концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), «Росэлектроника», «ВСМПО-Ависма», концерн «Калашников», «Уралвагонзавод», Объединенная приборостроительная корпорация и ряд других.