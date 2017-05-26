BMW показал новый концепт с квадратным рулем

Компания BMW представила новую концептуальную модель Concept 8 Series. Видеоролик с презентацией опубликован на YouTube.

По словам представителей марки, этот автомобиль наглядно демонстрирует, что «динамика и современная роскошь могут идти рука об руку». «Это роскошный спортивный автомобиль, который олицетворяет чистую динамику и роскошь как никто другой. Для меня он стал кусочком чистого автомобильного обаяния», — сказал старший вице-президент BMW Group Design Адриан ван Хоойдонк (Adrian van Hooydonk).

Руль машины напоминает формой квадрат, он обит кожей с контрастной прострочкой. Ожидается, что машина получит серийную версию в 2018 году.