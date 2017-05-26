Мужчина в Хабаровске обстрелял на рынке машины с просроченными продуктами

Полиция Хабаровска разыскивает мужчину, который обстрелял микроавтобусы, на которых перевозили просроченные продукты для продажи на стихийном уличном рынке. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.

Инцидент произошел недалеко от Центрального рынка. В результате никто не пострадал, у двух машин повреждены стекло и шины.

В рамках доследственной проверки полицейские опрашивают жильцов близлежащих домов и проверяют записи с камер наружного видеонаблюдения.

«Что касается стихийных рынков и торговли на них просроченными продуктами, то полиция регулярно проводит рейды по пресечению нелегальной торговли», — рассказали в хабаровской полиции. По его словам, нарушителей штрафуют, составляют на них протоколы, однако эти торговые точки все равно возобновляют работу.

«В биографии иных нелегальных торговцев по 50 административных протоколов за полтора десятка лет, и все равно они торгуют», — добавил представитель правоохранительных органов.