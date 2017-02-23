В Подмосковье мужчина обстрелял автомобиль вызванной им скорой помощи

В Московской области мужчина открыл огонь по автомобилю прибывшей по его вызову скорой помощи. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает ТАСС по ссылкой на правоохранительные органы региона.

Инцидент произошел в Раменском районе. «Житель поселка "Совхоз Сафоновский" вызвал к себе домой на Новошоссейную улицу бригаду скорой помощи. По неустановленным пока причинам мужчина после конфликта с врачами обстрелял их автомобиль из охотничьего ружья», — объяснил собеседник информагентства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и забрали у него оружие. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

22 января житель якутского городе Алдан обстрелял машину скорой помощи. Родные вызвали медиков и полицию после того, как он начал вести себя агрессивно. Когда бригада врачей прибыла, он начал стрелять по их автомобилю. Правоохранители потребовали от него бросить оружие, а когда стрелок не подчинился, открыли огонь на поражение. Злоумышленника с ранениями плеча и живота госпитализировали, была начата проверка на наличие признаков состава преступлений по статьям УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», «Покушение на убийство» и «Хулиганство».