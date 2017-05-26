Захарова прокомментировала массовую гибель мирных иракцев под бомбами США

МИД России выражает глубокую озабоченность вскрывающимися фактами массовой гибели мирного населения Ирака в результате бомбежек и обстрелов со стороны США и их западных союзников. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой. По ее словам, «масштабы жертв шокируют».

Захарова, в частности, упомянула удар авиации США 17 марта по мосульскому району Аль-Джадида, в результате которого погибли более 100 мирных жителей. «Из Вашингтона пришли запоздалые признания» в связи с этой атакой, отметила она. «И это лишь очередной кровавый эпизод «бесконтактной войны», ведущейся американцами в Ираке и соседней Сирии. Подтверждением тому стала гибель на днях в приграничном сирийском городке Меядин 35 местных жителей. Как и в Мосуле, среди них были женщины и дети», — указала официальный представитель МИД.

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Захарова отметила, что вызывает немало законных вопросов приводимая американскими военными статистика жертв среди гражданского населения Ирака в результате применения коалицией авиации и тяжелых вооружений.

МИД России выразил соболезнования в связи с жертвами среди иракского гражданского населения. «Одновременно подтверждаем солидарность с руководством и народом дружественного Ирака в тяжелый для этой страны момент. Готовы и далее оказывать Багдаду эффективную поддержку в бескомпромиссной борьбе с террористической угрозой, откуда бы она ни исходила», — подчеркнула Захарова.

В четверг, 25 мая, американские военные признали гибель более 100 мирных жителей иракского города Мосул в результате авианалета, произведенного в марте этого года. По словам бригадного генерала Мэтью Ислера, целью ударов были два снайпера-террориста, засевшие в одном из зданий. На них была сброшена 500-килограммовая авиабомба. В результате прямого попадания сдетонировала взрывчатка, которую боевики заложили на нижних этажах бетонного строения. Как пояснил Ислер, ни американское командование, ни иракские военные не имели информации о том, что в здании могут находиться гражданские лица, а также о минировании помещений.

30 апреля командование операции «Непоколебимая решимость» признало гибель 352 гражданских лиц от ударов авиации возглавляемой США коалиции в Ираке и Сирии, начиная с 2014 года.