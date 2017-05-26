В Минпромторге оценили объем будущих продаж вертолета Ка-62

До 2030 года будут проданы 365 вертолетов Ка-62. Об этом, как передает ТАСС, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Реализация программы позволит не только обеспечить устойчивый доход АО "Вертолеты России" от продаж в период с 2018 по 2030 год, но и занять к 2025 году не менее 20 процентов доли рынка вертолетов промежуточного класса», — заявил глава ведомства Денис Мантуров.

25 мая на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» состоялся первый полноценный испытательный полет вертолета Ка-62. Машина выполнила полет по кругу со скоростью около 110 километров в час продолжительностью 15 минут.

Машина уже проводила летные испытания, но без горизонтального полета: в апреле 2016 года отрабатывались отрыв от земли и зависание в воздухе.

Вертолет Ка-62 представляет собой перепроектированный заново многоцелевой военный вертолет Ка-60 «Касатка», создававшийся с 1983 года. Реализация проекта Ка-62, представляющего собой его гражданский вариант, началась в 1992 году. Машина построена по одновинтовой схеме с фенестроном — многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения.