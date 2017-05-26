Следствие выяснит обстоятельства получения ожогов мурманскими полицейскими

Мурманские следователи возбудили уголовное дело после получения термических ожогов тремя полицейскими. Об этом сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Наталья Тростина в пятницу, 26 мая.

Расследование ведется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Кто и когда ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, Тростина не пояснила.

По данным следствия, пострадавшие сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

В мурманском управлении МВД отказались прокомментировать ситуацию.

Инцидент произошел 16 мая, пишет газета «Комсомольская правда». По данным издания, полицейские получили травмы во время утилизации взрывчатых веществ.