Госдума одобрила введение новой визы для иностранцев

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит новый тип визы для иностранцев, дающей разрешение на временное проживание в стране, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Перечень обыкновенных виз на въезд в Россию дополнен новым документом, который будет выдаваться иностранцу или лицу без гражданства на срок до четырех месяцев при наличии у него разрешения на временное проживание в стране, выданного территориальным органом МВД.

В начале мая сообщалось о создании аналога грин-карты, по которой русскоговорящие иностранцы смогут трудоустраиваться в России. Называться удостоверение будет «картой российского соотечественника», его планируется выдавать высококвалифицированным иностранным специалистам.

В настоящее время приезжающим на работу в Россию иностранцам необходимо оформлять либо миграционную карту сроком на три месяца, либо трудовой патент, который действует не более года.