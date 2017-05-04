В России создадут аналог грин-карты

Минкомсвязи разрабатывает российский аналог грин-карты, по которой русскоговорящие иностранцы смогут трудоустраиваться в России. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает газета «Известия».

Называться удостоверение будет «картой российского соотечественника», его планируется выдавать высококвалифицированным иностранным специалистам. С этой инициативой министерство выступило в рамках проекта «Цифровая экономика».

Материалы по теме Мигранты дороже нефти Как приезжему получить легальный статус в столице

Специально под проект также планируется разработать систему оценки уровня квалификации заявителя. 25 апреля на согласование в Минфин, МИД и Минэкономразвития была отправлена предварительная версия соответствующей программы.

О том, что в Госдуме задумались о подготовке законопроекта о российском аналоге американской грин-карты, сообщалось в конце января.

В настоящее время приезжающие на работу в Россию должны оформить либо миграционную карту сроком на три месяца, либо трудовой патент, который действует не более года. Также им необходимо сдать комплексный экзамен по русскому языку, основам истории и права.

В США грин-карты выдаются людям, не являющимся гражданами страны, но при этом постоянно проживающего на ее территории. Удостоверение подтверждает наличие у человека вида на жительство и права трудоустройства на территории государства, также обладателю такого документа значительно проще получать американскую визу. Ежегодно американское правительство проводит лотерею, в которой разыгрывает определенное количество грин-карт.