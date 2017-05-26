Борис Мессерер получил Новую Пушкинскую премию

Лауреатами Новой Пушкинской премии за творческий вклад в отечественную культуру стали поэт Иван Жданов и художник Борис Мессерер. Об этом сообщает РИА Новости.

Жданов и Мессерер разделили две премии «За совокупный творческий вклад в отечественную культуру». Художник был особо отмечен за книгу «Промельк Беллы. Романтическая хроника» о супруге Мессерера Белле Ахмадулиной.

«Борис Асафович (Мессерер — прим. «Ленты.ру») мой большой друг, но я не могу сказать, что это по блату. Он столько сделал для памяти безвременно ушедшей Беллы, самого близкого моего друга, такой поставил фундамент в виде книги под свой памятник, что получилось, что мы восполняем все недостатки, которые сделали другие люди в отношении Бориса», — заявил во время вручения награды председатель совета премии Андрей Битов.

«Воспринимать стихи — тяжелая работа. Я почему-то понимаю стихи Жданова, там есть и трагедия, и жизнь. Это настоящий поэт», — сказал Битов про второго лауреата.

Призовой фонд одной награды составляет 200 тысяч рублей. Церемония вручения прошла в Государственном музее А.С. Пушкина.

Новая Пушкинская премия была основана в 2005 году.