Культура
 

Борис Мессерер получил Новую Пушкинскую премию

Перейти в «Мою Ленту»
Борис Мессерер
Борис Мессерер

Лауреатами Новой Пушкинской премии за творческий вклад в отечественную культуру стали поэт Иван Жданов и художник Борис Мессерер. Об этом сообщает РИА Новости.

Жданов и Мессерер разделили две премии «За совокупный творческий вклад в отечественную культуру». Художник был особо отмечен за книгу «Промельк Беллы. Романтическая хроника» о супруге Мессерера Белле Ахмадулиной.

«Борис Асафович (Мессерер — прим. «Ленты.ру») мой большой друг, но я не могу сказать, что это по блату. Он столько сделал для памяти безвременно ушедшей Беллы, самого близкого моего друга, такой поставил фундамент в виде книги под свой памятник, что получилось, что мы восполняем все недостатки, которые сделали другие люди в отношении Бориса», — заявил во время вручения награды председатель совета премии Андрей Битов.

«Воспринимать стихи — тяжелая работа. Я почему-то понимаю стихи Жданова, там есть и трагедия, и жизнь. Это настоящий поэт», — сказал Битов про второго лауреата.

Призовой фонд одной награды составляет 200 тысяч рублей. Церемония вручения прошла в Государственном музее А.С. Пушкина.

Новая Пушкинская премия была основана в 2005 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Литературная премия «Лицей» объявила шорт-лист
В Архангельской области стартовал проект «Живая летопись»
«Русский Букер» продолжит работу благодаря миллиардеру Фетисову
Последние новости
Сенатор засомневался в возможностях «санкционной России» быть партнером Западу
Борис Мессерер получил Новую Пушкинскую премию
Семак предпочел «Уфу» «Зениту»
Дуров заявил о попытке взлома своей почты правительственными хакерами
Фильм российского режиссера получил награду на фестивале в Каннах
Кержаков объяснил победу «Спартака» в чемпионате России
Китайские бизнесмены задумались о строительстве тоннеля в Крым
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
11:10 Сегодня

Откуда текут слезы

Канны-2017. День 10: подрывная эротика Озона и взрывная этика Акина
18:08 26 мая 2017

Дмитрий Маликов уподобил Ольгу Бузову срамной девке и предложил ее высечь

20:12 26 мая 2017

Звягинцев назвал обыски у Серебренникова политическим жестом устрашения

19:51 Сегодня

Фильм российского режиссера получил награду на фестивале в Каннах

Культура
 — 
08:01 Сегодня

К королеве на поклон

О чем рассказывают премьер-министры на частных встречах с Елизаветой II
16:27 26 мая 2017

Сыгравший Люка актер хотел оставить Хана Соло умирать в «Пробуждении Силы»

18:44 26 мая 2017

Военный боевик «Т-34» презентовали в Каннах

20:54 26 мая 2017

Группе «Иванушки International» отказали во въезде на Украину

Культура
 — 
00:08 Сегодня
Андрей Битов

«А запомнят только то, что ты с Вознесенским подрался»

10 внелитературных фактов биографии Андрея Битова
11:50 26 мая 2017

Поклонская объяснила проверку «Матильды» Учителя запросами граждан

17:41 26 мая 2017

Москва обзавелась собственной кинокомиссией

18:31 26 мая 2017

На Каннском фестивале представили фильм «Как скажешь, мама»

Россия
Предбрачные игры
Почему россияне не торопятся регистрировать отношения в ЗАГСе
«Делаем умный вид»
Последний звонок в снимках российских выпускников
«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»
Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
Слуцкий назвал дребеденью сообщения о сговоре между зятем Трампа и Кисляком
Сенатор засомневался в возможностях «санкционной России» быть партнером Западу
Жириновский назвал Бжезинского главным врагом России
Полиция сообщила о тысяче участников митинга против реновации в Москве
Все материалы
Мир
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Нацист на пути джихада
Жизнь и удивительные приключения Абдул Азиза ибн-Мьятта, британского ультраправого поэта
«Ближние соседи важнее дальних гегемонов»
Александр Ломанов о приоритетах внешней и внутренней политики Китая
В Раде и Госдуме оценили предупреждение G7 ужесточить санкции
СМИ узнали о готовности G7 ужесточить санкции против России
Жертвами теракта в Афганистане стали 20 человек
СМИ узнали о сокрытии зятем Трампа контактов с российским послом
Все материалы
Бывший СССР
Отправитель неизвестен
За что Эстония выдворила двух российских дипломатов
Два российских дипломата покинут Эстонию до конца мая
Порошенко пожаловался на «щупальца Кремля»
Эстонский политик указала на маниакальность Таллина в поиске шпионов
Депутаты Рады потребовали зарегистрировать общину язычников в Киеве
Порошенко показали старт новейшей украинской ракеты
Порошенко назвал «российскую агрессию» вызовом для всех черноморских стран
Все материалы
Финансы
На все доля Господа
Как религиозные организации занимаются бизнесом и богатеют
Дефицит мировой пенсионной системы к 2050 году превысит 400 триллионов долларов
Сбербанк испытает дрон для перевозки наличных
Россия потребовала от Украины немедленно погасить проценты по евробондам
Кудрин предрек нефтяным ценам стагнацию до середины 2018 года
Погашение долга перед Россией названо угрозой для экономики Украины
Сбербанк назвал условия для снижения ипотечных ставок до 6-7 процентов
Все материалы
Бизнес
Тьма египетская
Как Арабская Республика борется с дефицитом электричества
РФПИ планирует заключить на Петербургском форуме сделки на 100 миллиардов рублей
Систематические ошибки
Юристы и эксперты усомнились в выводах АФК «Система»
Продажи автомобилей Lada в Европе выросли на 50 процентов
В Минфине назвали несправедливым начисление акцизов импортерам вин задним числом
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье наладит выпуск четырех моделей
«Ростех» на централизованных закупках ИТ сэкономит 22 миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
40 лет истребителя
Су-27 отмечает юбилей
Начались учения Каспийской флотилии в Дагестане и Астрахани
СМИ узнали о поднятых в Британии истребителях для перехвата российских самолетов
Пентагон сообщил об опасном сближении двух истребителей КНР с самолетом США
Суд арестовал бывшего бухгалтера созданной Серебренниковым «Седьмой студии»
Все материалы
Наука и техника
В радиоактивный пепел
США оказались на грани ядерной катастрофы
«Декабристы — главный миф русской интеллигенции»
Почему при Сталине декабристы оказались патриотами
Геоглиф в пустыне Наска, ПеруСами научились
Обнаружена технологически развитая цивилизация древности
Шутер Far Cry 5 официально анонсирован
Микроволновку превратили в игровую приставку
СМИ узнали о единственном приложении на iPhone Трампа
В космосе нашли кольцо ядовитого спирта
Все материалы
Спорт
Джордж Гроувз и Федор Чудинов На британский флаг
Сможет ли Федор Чудинов увезти из Шеффилда титул чемпиона мира по боксу
«Дьяволы», покорившие Европу
«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью впервые выиграл Лигу Европы
Ульяна Тригубчак«Пока не могу преодолеть стеснительность»
Девушка из группы поддержки «Салавата Юлаева» о самосовершенствовании и КХЛ
Российского владельца английского «Борнмута» заподозрили в незаконных ставках
Кержаков объяснил победу «Спартака» в чемпионате России
Роналду заплатил шесть миллионов евро за отказ от возбуждения уголовного дела
Начался перенос нового травяного покрытия на стадион «Санкт-Петербург»
Все материалы
Культура
Откуда текут слезы
Канны-2017. День 10: подрывная эротика Озона и взрывная этика Акина
К королеве на поклон
О чем рассказывают премьер-министры на частных встречах с Елизаветой II
Андрей Битов«А запомнят только то, что ты с Вознесенским подрался»
10 внелитературных фактов биографии Андрея Битова
Борис Мессерер получил Новую Пушкинскую премию
Звягинцев назвал обыски у Серебренникова политическим жестом устрашения
Фильм российского режиссера получил награду на фестивале в Каннах
Военный боевик «Т-34» презентовали в Каннах
Все материалы
Интернет и СМИ
Бей, души, убивай
Социальные сети не просто следят за нашими чувствами, они управляют ими
Самоубийственные аресты
За борьбой с «группами смерти» может стоять конфликт в силовых структурах
Фонд «Дар» пригрозил газете «Собеседник» судом
Дуров заявил о попытке взлома своей почты правительственными хакерами
Привет, жестокий мир
Боль, отчаяние и мужество в объективах самых талантливых молодых фотографов
Enjoykin «заставил» Сергея Дружко объявить интернет-мобилизацию
Энтео разработал православный кодекс для русских рэперов
Все материалы
Ценности
Кто людям помогает
Спецодежда каннских борцов со СПИДом
Вышли мне денег!
Ferrari сестры последнего шаха Ирана и кабриолет Марлен Дитрих на вилле Эрба
Azzaro выпустил в честь Эгадских островов духи за 4,6 тысячи долларов
Жюри премии «ТОП-5 АВТО» назвало «Автоперсону года»
Норман Фостер рассказал в Лондоне об истории часов Cartier
Пилоты Scuderia Ferrari наденут очки Ray-Ban
Brioni предложил мужчинам летние двубортные мохеровые смокинги
Все материалы
Путешествия
Taxi with shop window dummy, Highway Route 66, Seligman, Arizona, USA Photographer: © Vnoucek, F.Роуд-трип под кантри-музыку
Как отправиться в автопутешествие по США: советы для начинающих
«Если хочешь выпить — это стоит денег»
Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам
Крупнейшая авиакомпания мира возобновила рейсы в Москву
British Airways отменила все рейсы из Хитроу и Гатвика из-за компьютерного сбоя
ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Четыре водочки
Российские туристы вернулись в Анталью, чтобы культурно отдохнуть
МИД призвал россиян в Египте к осмотрительности после нападения на автобус
Российские туристы 14 часов прождали вылета из Турции
Все материалы
Из жизни
Не лайкай всуе
10 заповедей самой вредной для психики социальной сети в мире
An antique shop owner naps on a chair outside his shop at a market in Beijing, China, Monday, Aug. 23, 2010. (AP Photo/Alexander F. Yuan)Сокровища за бесценок
Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
US former President Barack Obama and his wife Michelle walk during their visit to Siena, Tuscany region, Italy, Monday, May 22, 2017. The Obamas arrived in Tuscany last Friday for a six-day holiday. (Fabio Di Pietro/ANSA via AP) комментарии: На свободу с чистой совестью
Новая жизнь Обамы и его семьи — еще лучше прежней
43-летняя Хайди Клум снялась обнаженной
Спасенной от морского льва девочке прописали антибиотики
Сотрудник маяка на Белом море бросил работу и четыре дня шагал к ближайшему селу
Мусульманин подал иск на 100 миллионов долларов из-за пиццы со свининой
Все материалы
Лучшее автомобильное видео мая
Две «Тойоты» врезаются друг в друга, британский спорткар соревнуется с самолетом и многое другое
Тест-драйв японского брата «Дастера»
Как Nissan Terrano стал еще ближе к Renault Duster
Чемпионы Формулы-1 в Инди-500
Те, кому «Королевских гонок» оказалось мало
15 машин на реактивной тяге
90-летняя история автомобилей с двигателями от самолетов и ракет
Renault устроила первый публичный показ нового Megane RS
Skoda улучшила Superb
BMW представила скутер будущего
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы