В Архангельской области стартовал проект «Живая летопись»

В Архангельской области с 27 апреля начал работу проект «Живая летопись». В рамках литературного конкурса школьники смогут выпустить собственную книгу, посвященную истории семьи и страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторы мероприятия принимают от школ сборники, состоящие из 8-10 творческих работ. Тема проекта — рассказать историю своей семьи. Школьникам предлагается сделать это при помощи опросника или самостоятельно.

Жюри будет обращать внимание на оригинальность замысла и творческой идеи, грамотность и образность текста, а также умение работать с источниками информации. 50 лучших сборников будут напечатаны за счет издательства RIDERO.

Победителям конкурса вручат ценные подарки, а автор лучшей индивидуальной работы отправится в Артек. Отмечается, что призеры также получат льготы при поступлении на гуманитарные факультеты Северного (Арктического) Федерального Университета.