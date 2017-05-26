Путин поручил закрыть сгоревшую Бубновку

Президент России Владимир Путин поручил закрыть почти полностью сгоревший поселок Бубновка в Иркутской области и переселить его жителей в новое место до 25 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Ответственными за выполнение этого распоряжения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев и иркутский губернатор Сергей Левченко.

Помимо этого, президент велел властям Республики Бурятия, Иркутской и Тюменской областей оценить ущерб от пожаров и обеспечить жильем всех граждан, чье имущество было уничтожены стихией. Путин поручил до 1 июня предоставить ему доклад о проделанной работе.

Также всем пострадавшим людям должна быть обеспечена юридическая помощь и поддержка при восстановлении их хозяйственных построек — в виде проведения строительных и ремонтных работ и предоставления стройматериалов и необходимых финансов.

Пожар в Бубновке начался 28 апреля. Воспламенился жилой дом, и в условиях ветра с порывами до 25 метров в секунду пламя распространилось на соседние здания. Огнем были уничтожены 59 из 88 жилых домов, детский сад и школа поселка.