Великобритания возобновила обмен разведданными с США

Британские спецслужбы возобновили обмен разведывательной информацией со своими американскими коллегами после получения гарантий о предотвращении утечек. Об этом, в пятницу, 26 мая, сообщает Reuters.

«Хотя мы обычно не комментируем соглашений об обмене информацией, (...) получив новые заверения, сейчас мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими ключевыми партнерами по всему миру, включая всех участников разведывательного альянса "Пять глаз"», — заявил глава антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули.

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25 мая сообщалось, что обмен данными между британскими и американскими спецслужбами был приостановлен по инициативе Лондона из-за утечек информации по теракту в Манчестере, источником которых стали сотрудники правоохранительных органов в США.

В частности, возмущение британских официальных лиц вызвала публикация в американских СМИ имени смертника, совершившего нападение на стадионе «Манчестер Арена» через несколько часов после нападения. Кроме того, в открытом доступе появились фотографии улик с места взрыва. На снимках были запечатлены обрывки рюкзака, гайки и болты, а также устройство, идентифицированное как «возможный детонатор».

В результате теракта, совершенного 22 мая на стадионе «Манчестер Арена», погибли 22 человека, пострадали около 120, 59 из них госпитализированы.

В разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes) входят спецслужбы пяти стран: Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Они осуществляют сбор информации, полученной путем радиоэлектронной слежки и разведки, и обмен ею.