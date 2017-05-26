Минобрнауки уличило митингующих школьников в непонимании слова «коррупция»

Министр образования России Ольга Васильева выразила уверенность в том, что дети должны оставаться вне политики. Так в интервью радиостанции «Говорит Москва» она прокомментировала участие подростков в митингах против коррупции, в том числе и не согласованных, прошедших в марте в ряде городов России. Выдержки из беседы опубликованы в пятницу, 26 мая.

«Это романтическая часть публики, это очень ранимая часть, молодая, которая, естественно, хочет выступать за все хорошее против всего плохого (...) Но дать даже определение, что такое коррупция, процентов 70 не смогли», — констатировала она.

Глава Минобрнауки также подчеркнула необходимость работы с теми, кто призывает детей выходить на улицу.

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Ранее, 24 мая, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России могут запретить участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах. В связи с этим она допустила возможность введения штрафов для родителей нарушителей. По словам Матвиенко, данный вопрос в настоящее время прорабатывается в профильных комитетах верхней палаты парламента, окончательное решение планируется принять «в широком диалоге с общественностью».

26 марта в ряде городов России прошли акции против коррупции. Некоторые митинги, в том числе и тот, что состоялся в Москве, не были санкционированы. В мероприятии на Тверской улице в центре столицы, по оценке полиции, участвовали порядка семи-восьми тысяч человек, задержаны были свыше 600 демонстрантов (такую цифру приводил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников). В их числе были несколько десятков подростков.

Данный факт получил широкий общественный резонанс. В Кремле, комментируя ситуацию, предположили, что детям могли пообещать денежное вознаграждение за участие в протестных мероприятиях.

