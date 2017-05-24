Матвиенко допустила штрафы для родителей за участие детей в незаконных митингах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность введения в России запрета на участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах. В связи с этим может быть установлена и ответственность для родителей нарушителей. Об этом в среду, 24 мая, сообщает РИА Новости.

По словам Матвиенко, данную тему в настоящее время прорабатывают профильные комитеты верхней палаты парламента, вопрос будет решаться «в широком диалоге с общественностью». «Никто ничего сразу запрещать не будет», — заверила она.

Спикер Совфеда отметила, что молодых людей стоит вовлекать в политическую жизнь страны, однако участие в несогласованных мероприятиях может быть чревато неблагоприятными последствиями. «Какой родитель не будет беспокоиться, если его ребенок пойдет на несанкционированную акцию? Там бывают столкновения, согласитесь, есть и "синдром толпы", это небезопасно. Готовы ли мы подвергать своих несовершеннолетних детей такой опасности?» — заключила Матвиенко.

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26 марта в ряде городов России прошли митинги против коррупции. Некоторые из них, в том числе и тот, что прошел в Москве, не были согласованы с властями. В мероприятии, проходившем на Тверской улице в центре столицы, по оценке полиции, участвовали порядка семи-восьми тысяч человек, задержаны были свыше 600 демонстрантов (такую цифру приводил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников). В их числе были несколько десятков подростков.

Этот факт получил широкий общественный резонанс. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что детям могли пообещать денежное вознаграждение за то, что они выйдут на улицу.