Российского владельца английского «Борнмута» заподозрили в незаконных ставках

Российский бизнесмен Максим Демин, владеющий клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) «Борнмут», подозревается в незаконных ставках на матчи. Об этом сообщает The Times.

19 апреля на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA) появилось заявление, в котором Демин обвинялся в том, что 611 раз делал ставки. Согласно правилам FA, человек, занимающийся футбольной деятельностью, не имеет на это права. Однако позднее публикация была удалена, и сейчас на сайте нет обвинений в сторону россиянина.

В ассоциации комментировать ситуации отказались. Представители «Борнмута» заявили, что не знают об обвинениях.

Демин приобрел 50 процентов акций клуба в 2011 году, а спустя два года увеличил свою долю до 100 процентов. В 2015-м он продал 25 процентов чикагской компании PEAK6 Investments, чтобы привлечь дополнительные средства в команду. При Демине «Борнмут» впервые в своей истории сумел выйти в АПЛ.

В сезоне-2016/2017 команда заняла девятое место, набрав 46 очков.