На подтопленном садовом участке на Ставрополье нашли тела двух человек

На подтопленном садовом участке в Минеральных Водах в Ставропольском крае были обнаружены тела мужчины и женщины. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Трупы 52-летнего мужчины и 57-летней женщины нашли при обследовании территории садового товарищества «Автомобилист». Погибшие проживали там в одном из домов, их участок затопило из-за сильных дождей.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти этих людей и другие проверочные мероприятия. По результатам данных действий будет принято процессуальное решение.

Из-за обильных осадков на Ставрополье, по последним данным, оказались подтоплены свыше тысячи домовладений, более 3,6 тысячи жителей были эвакуированы.

В пятницу, 26 мая, в регион прибыл глава МЧС Владимир Пучков. Министр решил проконтролировать ликвидацию последствий стихийного бедствия и оказание помощи пострадавшим. Двумя днями ранее губернатор края Владимир Владимиров ввел в Ставропольском крае режим ЧС.