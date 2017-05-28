«Барселона» стала обладателем Кубка Испании

«Барселона» обыграла «Алавес» в финале Кубка Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде и завершилась победой каталонцев со счетом 3:1. У сине-гранатовых отличились Лионель Месси, Неймар и Пако Алькасер. Единственный мяч «Алавеса» забил Тео Бернар Франсуа.

«Барселона» выиграла Кубок Испании третий год кряду. Каталонцы взяли трофей в 29-й раз в истории, что является национальным рекордом. Ближайший преследователь по числу побед в турнире — «Атлетик» — имеет в активе 23 титула.

Этот матч стал для главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике последним у руля команды. 47-летний специалист провел на посту три года, выиграв девять трофеев. Больше титулов с «Барселоной» завоевали только Хосеп Гвардиола (14) и Йохан Круифф (11).