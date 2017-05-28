Мир
 

Пентагон отказался признавать НАТО угрозой для России

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что НАТО не представляет угрозы для России. Об он сказал в воскресенье, 28 мая,в интервью телеканалу CBS News.

«Почему они (россияне — прим. «Ленты.ру») видят в НАТО угрозу, находится за гранью моего понимания. Ясно, что НАТО — не угроза», — сказал Мэттис, отметив, что будущее России должно быть неразрывно связано с Европой.

«Сейчас Россия предпочитает быть стратегическим противником по ряду причин. Но суть в том, что НАТО не является угрозой, и они знают это. У них нет в этом ни малейших сомнений», — подчеркнул глава военного ведомства.

Мэттис добавил, что в настоящее время Вашингтон стремится применять дипломатический подход в отношениях с Москвой, но отметил, что Соединенные Штаты будут «противостоять России, когда речь заходит о тех сферах, где они атакуют нас, либо в киберпространстве, либо если они попытаются изменить границы, используя вооруженные силы».

Вашингтон регулярно обвиняет Россию во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения содержались также в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного спецслужбами США. Москва последовательно опровергает все обвинения.

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Transcript: Defense Secretary James Mattis on "Face the Nation"
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