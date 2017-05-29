ЕСПЧ попросят признать Майдан госпереворотом на Украине

Комитет спасения Украины намерен подать иск о признании Майдана госпереворотом в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказал глава комитета, бывший премьер-министр страны Николай Азаров, сообщают в понедельник, 29 мая, «Известия».

«Вероятно, это будет международный Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Конкретный срок не скажу, но подача иска находится на завершающей стадии», — приводит издание слова Азарова.

Материалы по теме Нас не прогонят Как беглые политики собрались спасать Украину

В конце декабря 2016-го Дорогомиловский суд Москвы признал события февраля 2014-го на Украине государственным переворотом, удовлетворив иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника. В ходе процесса были допрошены высшие руководители страны, оставившие свои посты, в частности, бывший президент Украины Виктор Янукович.

На одном из судебных заседаний Янукович заявил, что в феврале 2014 года его пытались убить: на границе Донецкой и Запорожской областей на пути следования его кортежа была обнаружена вооруженная засада.

Захват власти на Украине произошел в результате Майдана (Евромайдана) — массовых протестных акций в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов. Во время этих событий погибли 106 человек, многие высшие чиновники, в том числе Азаров и Янукович, были вынуждены бежать за рубеж.